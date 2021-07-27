Юношеский чемпионат мира по борьбе. У Кыргызстана два золота и две бронзы

«Поздравляем победителей и призеров с заслуженной победой! Мы вами гордимся! В копилке национальной сборной команды четыре медали: золото по греко-римской борьбе у Нуристана Суйоркулова и Раззака Бейшекеева. Бронза по греко-римской борьбе у Нурболота Бердикулова и по вольной борьбе у Имронбека Рахманова», — говорится в сообщении.

Благодарность также получили тренеры спортсменов.

Фото из интернета. Чемпионы и призеры чемпионата мира по борьбе среди кадетов

«Хотим также выразить признательность Ратбеку Мамбетову — старшему тренеру по греко-римской борьбе, Такирову Нурлату — старшему тренеру по вольной борьбе, Рыскулову Усонаалы — старшему тренеру по женской борьбе, Алжанову Мирлану — тренеру по греко-римской борьбе, Надырбек уулу Улану и Нурдавлетову Рахатбеку — тренерам по вольной борьбе за ваш бесценный труд и вклад в развитие спортивной борьбы в Кыргызской Республике», — отметили в спортивном ведомстве.

Напомним, юношеский чемпионата мира прошел 19-25 июля в Будапеште (Венгрия).