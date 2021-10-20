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Спорт

Айпери Медет кызы поедет на чемпионат мира по борьбе в Сербию

Айпери Медет кызы поедет на чемпионат мира по борьбе в Сербию, который пройдет с 1 по 7 ноября в Белграде. Об этом она сообщила в эфире радио «Спутник».

По ее словам, там будут соревноваться борцы до 23 лет. Спортсменка уже ведет активную подготовку к чемпионату. Отметим, что Айпери Медет кызы поднялась на четвертое место в мировом рейтинге в весовой категории до 76 килограммов.

Отметим, в Олимпийских играх в Токио в этом году по женской борьбе участвовали Айсулуу Тыныбекова (62 кг), Мээрим Джуманазарова (68 кг) и Айпери Медет кызы (76 кг). Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль, Мээрим Жуманазарова — бронзовую. Айпери Медет кызы заняла пятое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/210993/
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