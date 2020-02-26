При мэрии Бишкека создан инвестиционный совет. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, соответствующее постановление подписал мэр Азиз Суракматов.

«Совет будет постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом для привлечения инвестиций в экономику столицы, а также формирования единой инвестиционной политики мэрии», — отметили в пресс-службе.

Совет будет собираться не реже одного раза в квартал, его заседания будут транслироваться в социальных сетях на официальных страницах мэрии города, а результаты встреч опубликованы на сайте муниципалитета.

Обязанности председателя будет выполнять Азиз Суракматов, его заместитель — первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, членами совета стали руководители 25 крупных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Бишкека сроком на один год.

В мэрии отметили, что компании определил и предложил департамент экономики и инвестиций.