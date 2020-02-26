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Общество

Гульзат Мамытбек могут привлечь к уголовной ответственности за клевету на мужа

Верховный суд оправдал бывшего мужа активистки Гульзат Мамытбек Таланта Курманкулова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, ранее Гульзат Мамытбек обратилась с заявлением в милицию о том, что ее избил бывший супруг, когда она пыталась навестить детей. Две инстанции оправдали Таланта Курманкулова.

«Прокуратура подала надзорную жалобу в Верховный суд, однако судебная коллегия отклонила ее. Моего подзащитного полностью оправдали. Доводы Гульзат Мамытбек не подтвердились. Теперь мы будем требовать, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, ранее Гульзат Мамытбек заявила, что не может забрать своих детей у бывшего мужа. По словам активистки, когда в очередной раз она пришла их навестить, бывший супруг избил ее. 

Гульзат Мамытбек называет себя мотиватором и вдохновителем кыргызского народа. Известна тем, что является активной  сторонницей сайентологической церкви. В последнее время она также заявила о начале концертной деятельности, став певицей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144720/
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