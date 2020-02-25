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Общество

Тариф на электричество в Кыргызстане до конца 2020 года не изменится

В 2020 году тариф на электричество в Кыргызстане не изменится. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев.

ГАРТЕК предложил правительству тарифную политику на 2020-2023 годы. По ней лимит 700 киловатт-часов и 1 000 киловатт-часов для потребителей высокогорных районов по низкому тарифу остается.

«Мы сделали аналитику за четыре года и увидели, что такое разделение — двухступенчатный тариф — дал нам возможность снизить аварии, дефицит средств, но впереди у нас дефицит электроэнергии до 2023 года где-то в 3 миллиарда киловатт-часов», — рассказала заместитель директора ГАРТЕК Миргуль Айдарова.

По ее словам, в новой тарифной политике предлагают установить тарифы на электроэнергию для детских социальных учреждений на уровне тарифов для электрического транспорта в 1,58 сома за 1 киловатт-час.

«Также предлагается установить для субъектов майнинга криптовалюты повышенный коэффициент при расчете тарифов на электроэнергию», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144705/
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