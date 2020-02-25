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Общество

Энергетический сектор может оказаться в кризисной ситуации из-за долгов

В 2020-2023 годах энергетический сектор должен покрыть крупные долговые обязательства. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщила заместитель директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова.

По ее словам, в 2020 году необходимо выплатить 5 миллиардов сомов, в 2023-м — 9,5 миллиарда сомов по кредитам.

«Нам надо оптимизировать затраты. Хотя расходы сокращены, и штат уменьшен еще в 2019 году до 3 тысяч человек», — сказала Миргуль Айдарова.

ГАРТЭК предлагает объявить мораторий на получение кредитов до выплаты нынешних долгов.

По ее данным, потери энергетических распределительных компаний в 2019 году составили 19,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144703/
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