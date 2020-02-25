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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. О здоровье бывшего президента рассказал адвокат

Давление бывшего президента Алмазбека Атамбаева остается критическим. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

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По его словам, давление у подследственного периодически падает, чаще по утрам.

«В СИЗО ГКНБ нет спортзала, там только комната для физической подготовки. Алмазбек Атамбаев выходит из камеры и делает какие-то упражнения без особой нагрузки. Он пьет черный чай для повышения давления», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что, возможно, защита будет ходатайствовать о переводе бывшего президента в клинику для лечения.

Напомним, что сыновья Алмазбека Атамбаева Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы, бывший президент находится под круглосуточным наблюдением медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144639/
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