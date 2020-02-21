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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят

В Бишкеке около здания ГКНБ собрались сторонники Алмазбека Атамбаева.

Около 50 человек требуют, чтобы к бывшему президенту прошел один из их представителей. Сторонники Атамбаева заявляют, что обеспокоены его здоровьем.

В здание ГКНБ зашел депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.

Напомним, что сыновья Алмазбека Атамбаева Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы, бывший президент находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Защита просит пригласить независимых врачей и представить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев заявляет, что адвокатам отказали в этом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144365/
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