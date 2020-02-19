Катался на горке и упал. В Беловодском интернате опровергли факт избиения детей

Директор Беловодской специальной школы-интерната Светлана Такырбашова прокомментировала 24.kg инцидент с мальчиком, которого якобы избивали воспитатели.

По ее словам, информация о том, что ребенка били, не соответствует действительности. При этом абсолютно всем воспитателям группы, где воспитывался мальчик, объявлен строгий выговор за то, что они недоглядели.

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«Когда принимаем детей, мы записываем, какие у него недостатки. У этого мальчика было зафиксировано, что он кусает губы, жует воротники верхней одежды, постоянно царапает себя. У него умеренная умственная отсталость на грани с тяжелой. А то, что у него синяки, то он, видимо, катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы. Няньки, наверное, побоялись сказать, это естественно. Потом мы всех опросили, выяснили все, но никто не признался, в чью смену это произошло. Несмотря на это, я всем дала строгие выговоры и распределила их по другим группам», — сказала Светлана Такырбашова.

Она уточнила, что на данный момент ждет результатов судмедэкспертизы, которая назначена в рамках следствия сотрудниками УВД Московского района.

«Когда к нам привели ребенка, он не умел держать ложку и ходить в туалет самостоятельно. Наши воспитатели за два месяца всему его научили. Я никогда не говорила, что не приму ребенка обратно, это не мое учреждение, а государственное, и не имею права отказывать. Но я преклоняюсь перед своими сотрудниками за их тяжелый труд! Они дают детям то, что должны были дать их родители», — заключила Светлана Такырбашова.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодской специальной школы-интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент.