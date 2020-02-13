Минсельхоз в 2019 году не реализовал ни одного проекта по собственной инициативе

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в 2019 году не реализовало ни одного проекта по собственной инициативе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, подводя итоги на коллегии ведомства.
Чиновник добавил, что показатели Минсельхоза по всем направлениям не выдерживают критики. Как отметил первый вице-премьер, не зря в обществе поднимается вопрос о реформировании или полном расформировании министерства.
«В вашем ведении 428 тысяч 730 предприятий и различных хозяйств. Однако налоговые отчисления от их деятельности составляют всего 2 процента. Доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта по итогам 2019 года составила лишь 2,6 процента. Вы даже не смогли свой план в 3 процента выполнить. При этом когда-то эта цифра достигала 42 процентов», — сказал он.
Минсельхоз постоянно подвергается критике как кыргызстанцев и представителей малого бизнеса, так и членов правительства — за недостаточную работу по прогнозированию ценовой политики на рынке, сбыту сельскохозяйственной продукции.