Минсельхоз в 2019 году не реализовал ни одного проекта по собственной инициативе

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в 2019 году не реализовало ни одного проекта по собственной инициативе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, подводя итоги на коллегии ведомства.

Чиновник добавил, что показатели Минсельхоза по всем направлениям не выдерживают критики. Как отметил первый вице-премьер, не зря в обществе поднимается вопрос о реформировании или полном расформировании министерства.