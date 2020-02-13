19:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минсельхоз в 2019 году не реализовал ни одного проекта по собственной инициативе

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в 2019 году не реализовало ни одного проекта по собственной инициативе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, подводя итоги на коллегии ведомства.

Чиновник добавил, что показатели Минсельхоза по всем направлениям не выдерживают критики. Как отметил первый вице-премьер, не зря в обществе поднимается вопрос о реформировании или полном расформировании министерства.

«В вашем ведении 428 тысяч 730 предприятий и различных хозяйств. Однако налоговые отчисления от их деятельности составляют всего 2 процента. Доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта по итогам 2019 года составила лишь 2,6 процента. Вы даже не смогли свой план в 3 процента выполнить. При этом когда-то эта цифра достигала 42 процентов», — сказал он.
 
Минсельхоз постоянно подвергается критике как кыргызстанцев и представителей малого бизнеса, так и членов правительства — за недостаточную работу по прогнозированию ценовой политики на рынке, сбыту сельскохозяйственной продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143554/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Минсельхозе. Генеральная прокуратура выявила нарушения
Скандал в Минсельхозе. Эркинбек Чодуев прячется от журналистов в кабинете
Скандал в Минсельхозе. Замешаны оба зама главы ведомства
В шаге от международного скандала. Как мелкую чиновницу возвели в замминистра
Об утверждении Рамочной программы по обеспечению фитосанитарной безопасности
Новый глава Минсельхоза начал работу с выговоров, но не будет сокращать штат
Тилеку Токтогазиеву предложили должность замминистра сельского хозяйства
Он мне не родственник. Сват Сооронбая Жээнбекова о будущем главе Минсельхоза
Депутат не верит, что Эркинбек Чодуев сможет реформировать Минсельхоз
Фракция «Бир Бол» выдвинула на пост главы Минсельхоза 28-летнего предпринимателя
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
Бизнес
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
13 февраля, четверг
19:01
Цифра дня. 102 кыргызских компании могут поставлять товары в страны ЕАЭС Цифра дня. 102 кыргызских компании могут поставлять тов...
18:45
Минсельхоз в 2019 году не реализовал ни одного проекта по собственной инициативе
18:30
14 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуза выпустили из СИЗО
18:16
Очередь из грузовиков перед границей. Кыргызстан пожаловался в ВТО