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Общество

Бишкек купит 50 автобусов за счет городского бюджета

Бюджетная комиссия Бишкекского городского кенеша одобрила приобретение 50 автобусов за счет столичного бюджета. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

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Он поручил главе Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) Нурлану Койчубакову ускорить подготовку необходимой документации и объявить конкурс в ближайшее время.

Отметим, что на совещании обсуждали реализацию проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте». Нурлан Койчубаков сообщил, что столица полностью перейдет на безналичную плату за проезд в марте.

«На всем муниципальном транспорте установили валидаторы, систему тестируют, проводим тренинги для водителей, а для пассажиров — консультации», — отметил Нурлан Койчубаков.

Ранее муниципалитет сообщал, что планирует приобрести 520 автобусов в лизинг. Однако на сессии БГК в постановление внесли изменение, которое позволяет покупать и на бюджетные, и на привлеченные средства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143212/
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