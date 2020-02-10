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Общество

Цифра дня. 6,7 миллиарда сомов составил ущерб от экономических преступлений

По итогам 2019-го ущерб от экономических преступлений составил 6 миллиардов 706,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее сведениям, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 475,1 миллиона сомов.

В бюджет государства возместили 5 миллиардов 323,9 миллиона сомов, что на 972,1 миллиона больше, чем в 2018-м.

Всего за прошлый год Финпол зарегистрировал 915 досудебных производств по преступлениям, связанным с коррупцией. Ущерб по ним составил 454,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143082/
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