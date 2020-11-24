18:24
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Происшествия

Обещала прибыль. Задержана мошенница, обманувшая бишкекчанку на $1,5 тысячи

В Бишкеке милиция задержала 35-летнюю мошенницу, обманувшую жительницу столицы на $1,5 тысячи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«13 ноября с заявлением в милицию обратилась женщина. По ее словам, малознакомая девушка по имени Э. пообещала помочь ей получить прибыль на одной из валютных бирж в интернете. Она взяла у заявительницы $1,5 тысячи и скрылась», — рассказали в милиции.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС ГУВД. Следствие проверяет ее возможную причастность к аналогичным преступлениям.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Задержанная 35-летняя подозреваемая в мошенничестве

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленницы или владеет какой-либо информацией о ней, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0552102542, 0707110115 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174318/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО
Горнодобывающие компании нанесли ущерб экологии. Их привлекут к ответственности
ГСБЭП усиливает работу по защите бизнеса и инвесторов
Кыргызстан или Кыргызская Республика? Члены КС спорят, как назвать страну
Убийство таксиста в Белеке. Милиция задержала последнего подозреваемого
Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов
В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Обещал привезти машины и исчез. За мошенничество задержан гражданин Пакистана
Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза»
Популярные новости
Пропавший в&nbsp;Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным Пропавший в Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным
В&nbsp;милиции сообщили подробности обнаружения тела пропавшего Алексея Бубнова В милиции сообщили подробности обнаружения тела пропавшего Алексея Бубнова
Неизвестные пришли в&nbsp;штаб &laquo;Ата Мекена&raquo;. Требуют извинений от&nbsp;Омурбека Текебаева Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по&nbsp;прозвищу Чач Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач
Бизнес
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
24 ноября, вторник
18:15
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Гол...
18:02
Реформа госорганов. Правительство принимает предложения от гражданского общества
18:01
В новом проекте Конституции явно прослеживается авторитарный признак
17:56
Погасить внешний долг за счет инвестиций в обмен на гражданство предложили в ЖК
17:51
Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!