Обещала прибыль. Задержана мошенница, обманувшая бишкекчанку на $1,5 тысячи

В Бишкеке милиция задержала 35-летнюю мошенницу, обманувшую жительницу столицы на $1,5 тысячи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«13 ноября с заявлением в милицию обратилась женщина. По ее словам, малознакомая девушка по имени Э. пообещала помочь ей получить прибыль на одной из валютных бирж в интернете. Она взяла у заявительницы $1,5 тысячи и скрылась», — рассказали в милиции.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС ГУВД. Следствие проверяет ее возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Задержанная 35-летняя подозреваемая в мошенничестве

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленницы или владеет какой-либо информацией о ней, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0552102542, 0707110115 и 102.