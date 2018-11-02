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Ущерб от экономических преступлений в Кыргызстане составил 5,3 миллиарда сомов

За 9 месяцев 2018 года в Кыргызстане выявили 1 тысячу 318 экономических правонарушений, ущерб по которым составил 5 миллиардов 314,5 миллиона сомов. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, по сравнению с 2017-м количество правонарушений выросло на 60, а ущерб — на 1 миллиард 998,7 миллиона сомов. Увеличилась и сумма возмещенного ущерба. Если в 2017 году показатель составил 1 миллиард 638,4 миллиона сомов, то в 2018-м — 3 миллиарда 251,7 миллиона сомов.

Всего в Кыргызстане с начала года возбудили 965 уголовных дел по экономическим преступлениям.

Из них следственными подразделениями Финполиции — 635 уголовных дел, другими органами, по материалам оперативных подразделений ГСБЭП, — 330.
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