За 2019 год по Кыргызстану зарегистрировано 6 тысяч 145 случаев семейного насилия. Из них 5 тысяч 659 женщин, 486 мужчин и 169 несовершеннолетних детей стали жертвами домашнего насилия. Об этом сообщил отдел по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 649 фактов зарегистрировано в ЕРПП. Из них 4 случая по статье «Убийство», по статье «Причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью» — 451 случай, 6 случаев по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера».

При этом ведомство отмечает, что больше всего фактов семейного насилия зарегистрировано в Бишкеке — 1 тысяча 654 случая.