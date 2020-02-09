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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Самый высокий уровень семейного насилия по Кыргызстану — в Бишкеке

За 2019 год по Кыргызстану зарегистрировано 6 тысяч 145 случаев семейного насилия. Из них 5 тысяч 659 женщин, 486 мужчин и 169 несовершеннолетних детей стали жертвами домашнего насилия. Об этом сообщил отдел по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 649 фактов зарегистрировано в ЕРПП. Из них 4 случая по статье «Убийство», по статье «Причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью» — 451 случай, 6 случаев по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера».

При этом ведомство отмечает, что больше всего фактов семейного насилия зарегистрировано в Бишкеке — 1 тысяча 654 случая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142975/
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