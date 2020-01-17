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Общество

Цифра дня. 6 тысяч 145 случаев насилия в семье зарегистрировано в 2019 году

В 2019 году в Кыргызстане зарегистрировано 6 тысяч 145 случаев семейного насилия. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.

По его словам, в это число входят факты физического, психологического и сексуального насилия. Органы внутренних дел выдали 5 тысяч 752 охранных ордера в защиту пострадавших женщин, 393 — в защиту мужчин и 168 — в защиту несовершеннолетних.

Охранный ордер — это документ, который правоохранители выдают жертве в том случае, если в семье зарегистрирован факт семейного насилия. Он запрещает насильнику приближаться к жертве в течение шести месяцев.

Представители внутренних дел отмечают, что по вопросам семейного насилия им значительно помогают неправительственные и некоммерческие организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140793/
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