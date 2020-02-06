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Общество

Впервые у фермеров КР пшеницу купила Всемирная продовольственная программа ООН

Всемирная продовольственная программа ООН впервые закупила пшеницу у мелких фермеров Кыргызстана для своих проектов помощи. Об этом сообщили в представительстве ВПП в Кыргызстане.

По его данным, пилотная инициатива стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН. Поддержаны 100 фермеров с низким доходом в Ошской и Баткенской областях. Их выбрали потому, что они не смогли бы продать урожай по рыночной цене из-за малого объема производства.

Участников программы выбрали на основе таких критериев:

  • уровень дохода семьи;
  • размер семьи;
  • количество детей и членов семьи с ограниченными возможностями.

«Мелкие фермеры выращивают малые объемы урожая и испытывают сложности со сбытом из-за слабой логистической инфраструктуры и нежелания покупателей, например мукомольных компаний, собирать их пшеницу. Мелким фермерам приходится либо самостоятельно доставлять зерно покупателям, либо обращаться к посредникам, что значительно снижает их и без того низкие доходы», — подчеркнули в ВПП ООН.

Пшеницу использовали в качестве помощи малоимущим семьям за выполнение общественно полезных проектов в Кыргызстане.

Такие проекты включают улучшение сельской инфраструктуры и профессионально-техническое обучение.

После лабораторных исследований качества и питательной ценности пшеницы, помола, смешивания с другими сортами твердой пшеницы и обогащения ВПП ООН получила 180 тонн высококачественной обогащенной пшеничной муки, которую использовали в Ошской и Баткенской областях.

Получателями помощи стали более 800 участников проектов, которые ремонтировали и строили водопроводы и оросительные системы, в том числе в приграничных районах Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142866/
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