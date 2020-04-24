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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Всемирная продовольственная программа поддержит социальные учреждения страны

Швейцария поддержит Всемирную продовольственную программу ООН в оказании помощи стационарным социальным учреждениям Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

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Отмечается, что сумма гранта составляет $196 тысяч 500. Программа обеспечит каждое социальное стационарное учреждение и школу-интернат трехмесячным продовольственным рационом, включающим 75 килограммов обогащенной пшеничной муки и 8 литров масла на человека.

«Такая помощь обеспечит продовольственную безопасность жителей социальных стационарных учреждений в условиях роста цен на продукты питания. Кроме того, это позволит администрациям высвободить экономические ресурсы на усиление санитарии и гигиены», — говорится в сообщении.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150945/
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