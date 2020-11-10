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Бизнес

Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg

Заботясь о здоровье подрастающего поколения, Всемирная продовольственная программа ООН совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики и российским Институтом отраслевого питания (SIFI) представляет новый портал о питании школьников tamakash.edu.gov.kg. На сайте вы найдете подробную информацию о том, как можно улучшить питание ребенка в школе и дома, а также ознакомитесь с лучшим опытом отечественных школ в организации полезного для здоровья горячего питания.

Что такое горячее питание в школе?

Полноценное горячее питание в школе — это не просто булочка с чаем. Дети каждый день получают горячее блюдо (суп или кашу), свежую выпечку и компот.

Сегодня в результате активной реализации программы ВПП ООН, финансируемой Российской Федерацией, уже более 500 школ Кыргызстана предоставляют детям горячее питание. Чтобы максимально разнообразить меню вкусными и здоровыми блюдами, была разработана «Книга рецептов для школьного питания», в которой представлено более 120 вариантов питательных блюд. Многие школы, в том числе и в отдаленных районах, готовят еду на современном оборудовании, а школьные повара постоянно повышают квалификацию.

К 2023 году планируется перевести все школы страны на сбалансированное и разнообразное горячее питание.

Улучшение и развитие школьного питания в школах Кыргызстана стало возможным в том числе благодаря активному участию в программе самих родителей и местных органов самоуправления.

Уважаемые родители!

Если вы хотите знать, как наладить сбалансированное питание детей в вашей школе и как его можно улучшить, заходите на сайт tamakash.edu.gov.kg.

БОНУС!

На портале вы также найдете рекомендации специалистов по здоровому питанию детей вне стен школы. А приверженцев здорового питания и самых активных пользователей сайта ждут приятные призы: блендер, мультиварка, набор для занятий спортом и другие подарки.

Принимайте участие в конкурсах на сайте tamakash.edu.gov.kg в разделе «Интересно» — рубрика «Играем»:

#1 Конкурс «Игры для здоровья»

#2 Конкурс «Мамы и папы готовят полезную еду»

Подробную информацию, а также свои вопросы вы можете задать нам на сайте tamakash.edu.gov.kg во вкладке «Задать вопрос» или написав по адресу: controledu@bk.ru.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/172427/
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