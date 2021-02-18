Кыргызстану выделили 2,5 миллиона швейцарских франков. На что потратят деньги

Правительство Швейцарии выделило 2,5 миллиона швейцарских франков Всемирной продовольственной программе ООН в поддержку уязвимых слоев населения, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в организации.
Средства направят на поддержку 80 тысяч человек, живущих в не лучшем экономическом положении. Граждане получат денежную помощь в городских районах с возможностью участвовать в создании общественных активов и обучении для улучшения перспектив трудоустройства и увеличения возможностей получения дохода.
Сегодня представители организации посетили Жайылский район, где началась реализация проекта.
Первым делом организация обратила внимание на состояние парковой зоны в Кара-Балте. Здесь решили улучшить инфраструктуру. Проект включал в себя посадку 200 хвойных деревьев, 300 лиственных, 1 тысячи кустов и подготовку 5 тысяч саженцев в теплице к весенней посадке.
Изготовят также 28 кормушек для белок, 40 скворечников и два комплекта скамеек, которые позже установят в городском парке.
Участники привлекаются к общественным работам с подготовкой земельных участков под озеленение и очисткой зоны от мусора. Работы проводят в несколько этапов с учетом погодных условий. Изначально участники помогали подготовить почву под озеленение и очистить территорию парка. Первая посадка 200 хвойных и 300 лиственных деревьев запланирована на этот месяц.
В рамках проекта также в медицинском колледже имени Пирогова для 12 женщин провели тренинг по уходу за пациентами, людьми с инвалидностью и пожилыми.
Сейчас в Кара-Балте 181 семья получает социальное пособие «уй-булого комок». Для повышения потенциала проживающих за чертой бедности или официально безработных граждан предложили организовать профессионально-технические тренинги для персональных ассистентов. Двенадцать женщин (участниц тренингов) получили по $100.
ВПП также предоставила трехмесячную экстренную продовольственную помощь в виде обогащенной пшеничной муки и растительного масла женскому психоневрологическому социальному стационару «Жайыл», чтобы обеспечить его жильцов достаточным питанием во время вспышки пандемии.
Учреждению передали и маски, перчатки, дезинфицирующие средства.
Ранее правительство Швейцарии предоставило $195,5 тысячи для оказания помощи 22 социальным стационарным учреждениям и школам-интернатам в КР.