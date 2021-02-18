Кыргызстану выделили 2,5 миллиона швейцарских франков. На что потратят деньги

Правительство Швейцарии выделило 2,5 миллиона швейцарских франков Всемирной продовольственной программе ООН в поддержку уязвимых слоев населения, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в организации.

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Средства направят на поддержку 80 тысяч человек, живущих в не лучшем экономическом положении. Граждане получат денежную помощь в городских районах с возможностью участвовать в создании общественных активов и обучении для улучшения перспектив трудоустройства и увеличения возможностей получения дохода.

Сегодня представители организации посетили Жайылский район, где началась реализация проекта.

Первым делом организация обратила внимание на состояние парковой зоны в Кара-Балте. Здесь решили улучшить инфраструктуру. Проект включал в себя посадку 200 хвойных деревьев, 300 лиственных, 1 тысячи кустов и подготовку 5 тысяч саженцев в теплице к весенней посадке.

Фото ВПП ООН. Посадка деревьев в городском парке

Изготовят также 28 кормушек для белок, 40 скворечников и два комплекта скамеек, которые позже установят в городском парке.

Для работ привлекли 43 человека. Каждому из них заплатили по $100. Общая сумма — 362 тысячи 490 сомов.

Участники привлекаются к общественным работам с подготовкой земельных участков под озеленение и очисткой зоны от мусора. Работы проводят в несколько этапов с учетом погодных условий. Изначально участники помогали подготовить почву под озеленение и очистить территорию парка. Первая посадка 200 хвойных и 300 лиственных деревьев запланирована на этот месяц.

В рамках проекта также в медицинском колледже имени Пирогова для 12 женщин провели тренинг по уходу за пациентами, людьми с инвалидностью и пожилыми.

Сейчас в Кара-Балте 181 семья получает социальное пособие «уй-булого комок». Для повышения потенциала проживающих за чертой бедности или официально безработных граждан предложили организовать профессионально-технические тренинги для персональных ассистентов. Двенадцать женщин (участниц тренингов) получили по $100.

Цель — помочь родителям детей с ограниченными возможностями и пожилым людям улучшить свои навыки и способность оказывать медицинскую помощь дома и справляться со стрессовыми ситуациями.

ВПП также предоставила трехмесячную экстренную продовольственную помощь в виде обогащенной пшеничной муки и растительного масла женскому психоневрологическому социальному стационару «Жайыл», чтобы обеспечить его жильцов достаточным питанием во время вспышки пандемии.

Учреждению передали и маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

Ранее правительство Швейцарии предоставило $195,5 тысячи для оказания помощи 22 социальным стационарным учреждениям и школам-интернатам в КР.