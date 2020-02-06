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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Биримдик» впервые озвучила свою идеологию

Партия «Биримдик» впервые вышла в публичное пространство и провела в Бишкеке круглый стол «Демократический социализм — евразийский выбор».

Лидер политической организации Марат Аманкулов вспомнил генерального секретаря КПСС Юрия Андропова и отметил, что «Биримдик» хочет начать диалог с обществом.

«Когда-то Юрий Андропов сказал, что мы не знаем страны, в которой живем и работаем. А ведь это так и есть. Кыргызстанцы должны понять, кто мы, из чего состоим. У нас прежде не было такого диалога», — сказал Марат Аманкулов.

В партии считают, что основным вектором развития должны стать демократический социализм и евразийство. На круглом столе призвали не путать евразийскую идею с русским миром.

Ранее в партии «Биримдик» поменяли руководителя и обновили состав учредителей. Главой политической организации стал член парламентской фракции СДПК Марат Аманкулов. Вторым номером в партийном списке значится бывший вице-спикер Жогорку Кенеша социал-демократ Торобай Зулпукаров. В состав политобъединения также вошли Айнуру Алтыбаева, ее сестра Дыльбары, младший брат президента Асылбек Жээнбеков, заместитель торага Аида Касымалиева.

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года. Партию «Биримдик» уже называют одним из фаворитов предстоящей предвыборной гонки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142799/
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