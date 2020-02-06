В госведомствах начнут внедрять новые стандарты защиты детей от насилия

В госведомствах Кыргызстана начнется внедрение новых стандартов защиты детей от насилия и жестокого обращения. Об этом на круглом столе сообщила руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, стандарты разработаны в соответствии с международными и теперь охватывают все области, где бы ребенок ни находился, начиная с рождения и заканчивая совершеннолетием: дома, в больнице, школе, детских домах, на улице.

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«Минздрав на основе доказательной медицины разработал клинические протоколы, руководства, стандарты, как действовать представителям госорганов при обнаружении ребенка с последствиями насилия и жестокого обращения. При этом упор сделан на предупреждение насилия в отношении детей», — отметила она.

Назгуль Турдубекова добавила, что в обществе неоднократно поднимался вопрос, почему все чаще выявляются факты, когда о насилии над детьми становится известно поздно, с сильной травматизацией.

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«Выяснилось, что не было стандартов, через которые можно проводить мониторинг, насколько на местах представители госорганов работают правильно и эффективно. Теперь деятельность медицинских работников, органов местного самоуправления можно отследить. Из-за того, что было снижено наблюдение со стороны медработников, соцработников, представителей инспекции по делам несовершеннолетних, в последние годы увеличилось число детей, которые остались без внимания, мониторинга со стороны госорганов. А учитывая еще тот факт, что число родителей, выезжающих из страны увеличилось, дети вообще остаются без внимания», — отметила она.

Назгуль Турдубекова добавила, что для представителей исполнительной власти важно понимать, что делать и как для искоренения насилия над детьми в рамках своих функциональных обязанностей.

«Семья, как институт, — это частная территория, и мы не всегда знаем, что там происходит. Теперь медработники будут чаще ходить в семьи и смотреть за маленькими детьми, есть ли побои на теле, признаки насилия. Кроме того, стандарты повышают межведомственное взаимодействие. Ожидаем, что с их введением качество работы представителей госорганов на местах повысится и снизится количество насилия над детьми», — сказала она.