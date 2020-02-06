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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой

В Баткенском районе Кыргызстана двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 5 февраля двое кыргызстанцев проходили границу через КПП «Кызыл-Бель». У них зафиксировали температуру 37,3.

«Обоих мужчин поместили в изолятор. В ходе проверки выяснилось, что они прибыли из села Улуучат в КНР. Они хотели пройти в Таджикистан. Однако тепловизор установил у них повышенную температуру», — сообщили редакции.

Село Улуучат находится в Кызыл-Суйском кыргызском автономном округе Китая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142767/
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