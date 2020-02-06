В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой

В Баткенском районе Кыргызстана двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 5 февраля двое кыргызстанцев проходили границу через КПП «Кызыл-Бель». У них зафиксировали температуру 37,3.

«Обоих мужчин поместили в изолятор. В ходе проверки выяснилось, что они прибыли из села Улуучат в КНР. Они хотели пройти в Таджикистан. Однако тепловизор установил у них повышенную температуру», — сообщили редакции.

Село Улуучат находится в Кызыл-Суйском кыргызском автономном округе Китая.