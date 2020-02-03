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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева оставили под стражей в СИЗО-1

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел продление меры пресечения экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву.

Суд оставил телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева под стражей в СИЗО-1 до 9 апреля.

После вынесенного решения Канат Сагымбаев передал через адвоката заявление, в котором указал, что власти боятся сторонников бывшего главы государства.

«Сотрудники МВД, увидев скопление людей, увезли нас на задний двор суда. В такую погоду нас продержали в машине около трех часов. Судья специально не начинал процесс, надеясь на то, что пришедшие разойдутся. Более того, чтобы выполнить нашу просьбу отвести в уборную, сопровождающий милиционер позвонил начальству в МВД. Судя по тому, что ответ поступил через полчаса, вопрос согласовывали как минимум у министра», — предположил Канат Сагымбаев.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям«Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142487/
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