Более половины жителей Земли разочаровались в демократии

Британские социологи провели масштабный опрос среди 4 миллионов человек, живущих в разных уголках мира. В итоге 57 процентов опрошенных жителей Земли не доверяют и не верят в существующие демократические институты власти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Кембриджский университет.

«Демократия в нездоровом состоянии по всему земному шару. Мы выяснили, что уровень неудовлетворенности демократическими политическими институтами быстро рос в последние годы. Сейчас он достиг пиковых значений на глобальном уровне, что особенно характерно для развитых стран», — рассказал Роберто Фоа, политолог из Кембриджского университета (Великобритания).

В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений в США и в других странах, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным.

Это привело к появлению популистских партий и движений, предлагающих радикальные и часто недемократические решения для накопившихся национальных и глобальных проблем экономического и политического характера.

В частности, подобным образом часто объясняют победы Дональда Трампа, Бориса Джонсона и сторонников Brexit, а также успехи радикальных левых сил на парламентских выборах в Испании и Греции.

Фоа и его коллеги открыли возможную причину появления и того и другого тренда в современной мировой политике, анализируя данные, которые Кембриджский университет собирает на протяжении последних 25 лет в рамках проекта по оценке политических настроений в мире.

Анализ собранных данных показал, что институт демократии находится в кризисном состоянии, что особенно характерно для стран первого мира.

В среднем уровень доверия к демократии снизился на 10 процентов с середины 1990-х годов, в результате чего сейчас больше половины жителей планеты разочаровались в демократических институтах и не верят, что они способны решать все важнейшие глобальные проблемы.

Особенно сильно показатель изменился в США, Великобритании, Франции и многих других странах первого мира, где после завершения холодной войны около 75 процентов населения верило в работоспособность демократии и ее превосходство над другими типами политического строя.

Показатель уменьшился до отметки в 60 процентов к 2005 году, а к 2020-му — до 43 процентов, что связано с экономическими кризисами, войнами и политическими скандалами.

Исключений в этом отношении, как пишут британские исследователи, достаточно мало. В их число входят некоторые европейские страны, такие как Швейцария, Норвегия и Нидерланды, а также государства Юго-Восточной Азии.

В других странах, даже в государствах Латинской Америки, где традиционно скептически относятся к демократии, уровень доверия к ней стал еще ниже и достиг рекордно малых значений.