Королевство Великобритании заявило о своей поддержке демократии в Кыргызстане

Поддержка Соединенным Королевством демократических процессов и верховенства закона в Кыргызской Республике занимает центральное место в двустороннем сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Уточняется, что Кыргызстан давно известен в регионе своими демократическими выборами, активным гражданским обществом и свободой СМИ. Однако парламентские выборы 4 октября были омрачены обвинениями в широко распространенных злоупотреблениях. После аннулирования результатов этого голосования события показали важность соблюдения закона и Конституции КР.

Великобритания поддерживает усилия президента Сооронбая Жээнбекова, законных властей, лидеров гражданского общества и юридических экспертов по поиску инклюзивного, правового и демократического решения.

Это самая прочная основа для продвижения вперед. Решения о руководстве и избирательном процессе должны соответствовать Конституции страны.

Соединенное Королевство поддерживает заявление Генерального секретаря ООН и призывает соответствующие органы к сотрудничеству с экспертами ООН и ОБСЕ в поисках мирного и всеобъемлющего решения.