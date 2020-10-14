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Власть

Королевство Великобритании заявило о своей поддержке демократии в Кыргызстане

Поддержка Соединенным Королевством демократических процессов и верховенства закона в Кыргызской Республике занимает центральное место в двустороннем сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Уточняется, что Кыргызстан давно известен в регионе своими демократическими выборами, активным гражданским обществом и свободой СМИ. Однако парламентские выборы 4 октября были омрачены обвинениями в широко распространенных злоупотреблениях. После аннулирования результатов этого голосования события показали важность соблюдения закона и Конституции КР.

Великобритания поддерживает усилия президента Сооронбая Жээнбекова, законных властей, лидеров гражданского общества и юридических экспертов по поиску инклюзивного, правового и демократического решения.

Это самая прочная основа для продвижения вперед. Решения о руководстве и избирательном процессе должны соответствовать Конституции страны.

Соединенное Королевство поддерживает заявление Генерального секретаря ООН и призывает соответствующие органы к сотрудничеству с экспертами ООН и ОБСЕ в поисках мирного и всеобъемлющего решения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169323/
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