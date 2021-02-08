Кыргызстан ухудшил позиции в рейтинге стран по уровню демократии

Кыргызстан опустился со 101-го на 107-е место в «Индексе демократии», составленном британским исследовательским центром The Economist Intelligence Unit (EIU).

В новом рейтинге республика набрала 4,21 балла и, как и год назад, включена в категорию стран с гибридным политическим режимом.

Индекс составлен из 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий, которые характеризуют состояние демократии внутри государства: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическое участие, политическая культура и гражданские свободы.

Самые высокие баллы Кыргызстан набрал в категориях «Политическое участие» (5,56 балла), «Избирательный процесс и плюрализм» (4,75) и «Гражданская свобода» (4,71). Меньше всего баллов в категориях «Деятельность правительства» (2,93) и «Политическая культура» (3,13).

«В Кыргызской Республике неудавшиеся парламентские выборы в октябре еще больше усугубили неуклонную эрозию демократических принципов. Несмотря на то что Кыргызстан является единственным неавторитарным государством в Центральной Азии, сейчас республика приближается к авторитаризму», — отметили авторы рейтинга.

Казахстан занял 128-е место в рейтинге, Узбекистан — 155-е, Таджикистан — 159-е, Туркменистан — 162-е место. Индекс замыкают Центрально-Африканская Республика, Конго и Северная Корея.

Россия оказалась на 124-й строчке и включена в группу стран с авторитарным режимом.

Первое место в рейтинге заняла Норвегия. За ней следуют Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Канада. США заняли 25-ю строчку и остались в категории стран с «несовершенной демократией» из-за политических проблем и штурма Капитолия.

В целом общий уровень демократии в мире в 2020 году упал до 5,37 балла (в 2019-м — 5,44 балла). Это худший результат за все время издания рейтинга с 2006 года. По мнению составителей индекса, такой результат обусловлен в основном введенными правительствами стран ограничениями на личные и гражданские свободы на фоне пандемии коронавируса.