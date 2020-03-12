Что привело к разделению кыргызстанского общества, рассказал Бахтияр Эркимбаев

Во главе угла должны стоять интересы общества, а не человека. Такое мнение высказал на круглом столе «Демократический социализм и евразийский выбор для Кыргызстана» исследователь национальных традиций Бахтияр Эркимбаев.

По его словам, если рассматривать демократический социализм со стратегической точки зрения, это модель государства, где в приоритете стоят общество и его интересы, а не отдельный человек или группа.

Бахтияр Эркимбаев отметил, что последние 30 лет республика живет под идеологией либерализма.

«Все наше законодательство насквозь либеральное, и главенствует концепция прав человека», — сказал он.

Это привело к разделению общества по разным признакам: социальным, этническим, религиозным, гендерным... И эти группы противостоят друг другу. Бахтияр Эркимбаев

По мнению исследователя, если процесс деления общества не остановить, то до крупномасштабного конфликта ждать недолго.

Бахтияр Эркимбаев считает, что демократический социализм как раз может противостоять либеральным ценностям, а также обеспечить целостность и единство кыргызстанского общества.

Политолог Анатолий Макаров также отметил фрагментарность общества одним из важных аспектов политреальности страны. По его мнению, перед любой политической партией будет стоять задача — обеспечить стабильность общества, чтобы оно могло справляться с вызовами. Однако в то же время в Кыргызстане недостаточно внутренних ресурсов, чтобы обеспечить обществу запас устойчивости, и без использования внешних ресурсов справиться будет проблематично. И интеграция с евразийским пространством может дать положительный эффект.

«При этом евразийская часть очень интересна. Если демократический социализм в мире уже апробирован, то евразийство может иметь хорошие перспективы. Может, получится создать альтернативную проектную модель», — подчеркнул Анатолий Макаров.

Демократический социализм — вид социализма, подчеркивающий свою демократичность. Сторонники этой идеологии считают, что общественная собственность и контроль над средствами производства должны сочетаться с политической демократией.

Отметим, что в течение последних двух месяцев партия «Биримдик» провела ряд дискуссий с научно-экспертным сообществом. Темой для обсуждения стала идея демократического социализма и философско-политического течения «Евразийский выбор» как основы идеологической платформы этой политической организации.