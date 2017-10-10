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Власть

Алмазбек Атамбаев: У Центральной Азии нет светлого будущего без демократии

«Без демократии ни в регионе Центральной Азии, ни в мире не будет светлого будущего», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью журналу Time, которое он дал во время посещения Нью-Йорка.

Глава государства привел пример — резкий рост терроризма в мире. «Сейчас это ДАИШ («Исламское государство»), позже будет что-то другое. В чем причина этого терроризма? И почему только в мусульманских странах? Потому что в мусульманских странах неравенство и социальная несправедливость наиболее заметны. Некоторые страны называют себя республиками, но на самом деле являются авторитарными и диктаторскими, там нет справедливости и большие социальные различия между богатыми и бедными. В таких ситуациях, когда обычные люди не имеют возможности изменить власть демократическим путем, начинают господствовать радикальные идеи», — отметил Алмазбек Атамбаев.

По мнению президента, борьба с терроризмом не приведет к победе, пока существует социальная несправедливость.

«Мы не сможем положить конец радикализации ислама до тех пор, пока для мусульман не существует третьего пути — процветающей демократической мусульманской страны. Мы хотим показать данную возможность мусульманским странам на примере Кыргызстана. 90 процентов населения нашей страны — мусульмане», — заявил президент.
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