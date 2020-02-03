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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев симптомов нет

У прибывших из Уханя кыргызстанцев никаких симптомов вирусного заболевания нет. Об этом 24.kg сообщил главный специалист управления организации медпомощи и лекарственной политики Минздрава Нурлан Галбаев.

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«Состояние у всех стабильное. Накануне их осмотрели специалисты-инфекционисты, взяли анализы. Они все отрицательные», — отметил он.

Специалист добавил, что кыргызстанцы останутся в лечебном заведении до конца инкубационного периода.

«Так как они приехали из очага, принято решение их изолировать», — сказал Нурлан Галбаев.

Накануне 18 кыргызстанцев специальным бортом доставлены в Бишкек из Нур-Султана. В столицу соседнего государства они прибыли при содействии казахстанской стороны.

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142409/
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