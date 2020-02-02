17:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Против олигархов и бандитов. Жанар Акаев объяснил, почему опять идет на выборы

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация Кыргызской либерально-демократической партии.

Гостями мероприятия стали депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Наталья Никитенко, Мирлан Жеенчороев, Абдывахап Нурбаев и спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов.

Читайте по теме
Выборы—2020. У Жанара Акаева нет новой партии

Презентуя партию, созданную в 2011 году Сейтеком Качкынбаевым, парламентарий Жанар Акаев объяснил, почему идет на выборы-2020 с этой политической организацией.

По его словам, общество устало от безграмотных депутатов, которые даже не могут прочитать текст, от семейно-клановых традиций и бандитов.

По мнению Жанара Акаева, олигархи хотят купить всю страну и пришло время дать им отпор. Сделать это может только народ. Депутат призвал не повторять ошибок и не продавать свой голос за тысячу сомов.

Руководители Кыргызской либерально-демократической партии заявили, что также будут участвовать в выборах в местные кенеши (они пройдут весной).

Жанар Акаев был пресс-секретарем бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. В 2015 году он баллотировался в ЖК от списка СДПК. В 2017-м его исключили из фракции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142366/
просмотров: 899
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Политолог Медет Тюлегенов
Выборы—2020. У Жанара Акаева нет новой партии
Шайлоо 2020. Жанар Акаев жаңы партия менен аттанмай болду
Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию
Большинство читателей 24.kg проголосовали бы за партию «Мекеним Кыргызстан»
Извинений либо отставки требует Жанар Акаев от вице-премьера Жениша Разакова
Политический сезон — 2020 стартовал. Чего нам ждать
Жанар Акаев прокомментировал иск Матраимовых против трех СМИ
Выборы-2020. ЦИК напоминает о сроках регистрации/перерегистрации партий
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Убийство Саймаити. Финпол о&nbsp;неуплате налогов на&nbsp;6&nbsp;миллиардов сомов (обновлено) Убийство Саймаити. Финпол о неуплате налогов на 6 миллиардов сомов (обновлено)
Кайрата Осмоналиева хотят привлечь к&nbsp;ответственности за&nbsp;заведомо ложный донос Кайрата Осмоналиева хотят привлечь к ответственности за заведомо ложный донос
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
2 февраля, воскресенье
16:57
По скорости мобильного интернета Кыргызстан на 111-м месте в мире По скорости мобильного интернета Кыргызстан на 111-м ме...
16:36
Новый вирус в Китае. 18 кыргызстанцев эвакуировали спецбортом из города Ухань
16:00
Чудаки парковки. Бус закрыл полполосы, и все вынуждены выезжать на встречку
15:56
Против олигархов и бандитов. Жанар Акаев объяснил, почему опять идет на выборы
15:38
ДТП на улице Суюмбаева в Бишкеке: в Сети появилось видео