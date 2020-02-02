Против олигархов и бандитов. Жанар Акаев объяснил, почему опять идет на выборы

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация Кыргызской либерально-демократической партии.

Гостями мероприятия стали депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Наталья Никитенко, Мирлан Жеенчороев, Абдывахап Нурбаев и спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов.

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Презентуя партию, созданную в 2011 году Сейтеком Качкынбаевым, парламентарий Жанар Акаев объяснил, почему идет на выборы-2020 с этой политической организацией.

По его словам, общество устало от безграмотных депутатов, которые даже не могут прочитать текст, от семейно-клановых традиций и бандитов.

По мнению Жанара Акаева, олигархи хотят купить всю страну и пришло время дать им отпор. Сделать это может только народ. Депутат призвал не повторять ошибок и не продавать свой голос за тысячу сомов.

Руководители Кыргызской либерально-демократической партии заявили, что также будут участвовать в выборах в местные кенеши (они пройдут весной).