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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Экспертиза признала психически нестабильного сторонника Атамбаева вменяемым

Экспертиза признала психически нестабильного сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Осмоналиева вменяемым. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, она не согласна с заключением и подала ходатайство о назначении дополнительной комиссионной экспертизы.

«В материалах уголовного дела указано, что я руководила действиями обвиняемого Каната Осмоналиева. Эксперты утверждают, что на момент совершения им преступления, он был адекватен. Однако следствие не учитывает то, что этот человек состоит на учете в РЦПЗ и ежегодно проходит лечение. Я оспорила заключение экспертизы. Каната Осмоналиева обвиняют в хищении оружия и боеприпасов по моему указанию. Это абсурд», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Показания Каната Осмоналиева нельзя использовать в суде, он психически нестабилен, и следствие не может опираться на них.

Кундуз Жолдубаева

Кундуз Жолдубаевой, напомним, инкриминируют семь статей УК КР, в частности захват заложников и попытка насильственного захвата власти.

Число подозреваемых по делу о событиях в Кой-Таше увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило уголовное дело. Следствие завершено. Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявили обвинения по нескольким статьям — «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142274/
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