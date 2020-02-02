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Общество

Цифра дня. 60 видеокамер распознавания лиц установили в Бишкеке

В рамках «Командного центра» в Бишкеке установили 60 видеокамер с системой распознавания лиц, которые помогают в раскрытии преступлений и обеспечении общественного порядка. Об этом на коллегии МВД по итогам оперативно-служебной деятельности сообщил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его данным, в рамках проекта «Безопасный район» для обеспечения соответствующего уровня безопасности граждан в 6-м микрорайоне столицы также установлено 72 камеры видеонаблюдения.

Напомним, что задачами «Командного центра» являются мониторинг обеспечения общественной и дорожной безопасности, оперативное реагирование на заявления граждан и повышение раскрываемости преступлений и проступков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142245/
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