Везли в холодном и полном УАЗе. Как в Кыргызстане проверяют прибывших из Китая

Как проверяют людей, приехавших из Китая, рассказала в своем микроблоге в Twitter пользователь Arina Arpachieva (@aveabizi).

Она сообщила, что после пересечения границы им измерили температуру, после чего повезли в больницу в Канте.

«Мы прилетели из КНР (через Казахстан. — Прим. 24.kg), прошли 28378328 проверок в трех аэропортах, но на границе в Кордае нам снова проверили температуру и так далее. Потом засунули всех в этот вазик (УАЗ. — Прим. 24.kg) без отопления и условий. Нас было 11 человек, машина рассчитана на 6-7. Ладно, мы, но дети весь этот час, пока мы ехали до Канта, мерзли, плакали, были голодные», — написала пользователь.

мы прилетели из Китая,прошли 28378328 проверок в 3 аэропортах,но на границе в Кордае нас снова проверили температуру итд, потом заснули всех в этот вазик без отопления и условий,нас было 11 человек,машина рассчитана на 6-7. Ладно мы, но дети весь этот час пока мы ехали до Канта.. pic.twitter.com/S3VVZgJ1GO — Arina Arpachieva (@aveabizi) January 30, 2020

По ее словам, некоторые люди были на своих машинах, но врачи настаивали на том, чтобы все теснились в одном автомобиле.

«В больнице Канта нам снова измерили температуру и отпустили. Это и есть все обследование на коронавирус? Ради этого мы тащились сюда? Бред полный», — отметила Arina Arpachieva.