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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Везли в холодном и полном УАЗе. Как в Кыргызстане проверяют прибывших из Китая

Как проверяют людей, приехавших из Китая, рассказала в своем микроблоге в Twitter пользователь Arina Arpachieva (@aveabizi).

Она сообщила, что после пересечения границы им измерили температуру, после чего повезли в больницу в Канте.

«Мы прилетели из КНР (через Казахстан. — Прим. 24.kg), прошли 28378328 проверок в трех аэропортах, но на границе в Кордае нам снова проверили температуру и так далее. Потом засунули всех в этот вазик (УАЗ. — Прим. 24.kg) без отопления и условий. Нас было 11 человек, машина рассчитана на 6-7. Ладно, мы, но дети весь этот час, пока мы ехали до Канта, мерзли, плакали, были голодные», — написала пользователь.

По ее словам, некоторые люди были на своих машинах, но врачи настаивали на том, чтобы все теснились в одном автомобиле.

«В больнице Канта нам снова измерили температуру и отпустили. Это и есть все обследование на коронавирус? Ради этого мы тащились сюда? Бред полный», — отметила Arina Arpachieva.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142242/
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