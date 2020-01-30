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Общество

Читатели 24.kg поддерживают высокие штрафы за нападения на врачей

В Кыргызстане продолжаются нападки на медработников. С начала 2020 года стало известно о нескольких случаях.

Два инцидента произошли в Городской детской клинической больнице № 3, где пациенткам не понравилось назначенное врачами лечение. В Городской клинической больнице № 1 пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его ребенка. А несколько дней назад избили санитарку в Таласской областной больнице.

В парламенте озаботились ситуацией и думают о мерах защиты медиков и учителей. 24.kg также поинтересовалось у читателей, какое наказание остановит людей от нападок на бюджетников.

Большинство проголосовавших (43 процента, или 216 голосов) поддержало введение штрафов высшей категории. Чуть меньше (33 процента, или 168 голосов) — за лишение свободы на несколько лет. Еще 16 процентов проголосовавших уверено, что помочь может воспитание со школьной скамьи.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142092/
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