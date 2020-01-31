В Бишкеке 31 января солнечно. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 54 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

ololoErkindik проходит выставка памяти художников Виктора Бояркина и Леонтия Горбунова;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Чиполлино». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

0.00-14.00 – жилмассив «Нижний Токольдош»;

9.00-17.00 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Учкун, Эркин-Тоо, 4-я улица), «Калыс-Ордо», отрезки улиц Исанова, Иваницина, Рыскулова, Махатмы Ганди, Ала-Арчинской, Токтогула, Сагымбая Манасчи, Московской, Гагарина, 83, 85, 87, 91;

9.30-13.00 – отрезки улиц Ахунбаева, Крапоткина;

9.30-18.00 – жилмассив «Рухий Мурас» (6-я, 7-я улицы);

10.00-14.00 – отрезки проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Ереванской, Огомбаева;

13.00-16.00 – отрезки улиц Московской, Байтика Баатыра, Усенбаева, Орозбекова, Жибек Жолу, Мичурина, переулок Нарынский;

13.00-16.00 – отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой, Ялтинской;

13.00-17.00 – микрорайон «Тунгуч», 57-65, 64/1, 64/2, 68, 70, 71, 60/1, 73/1.

У кого намечается той

Таалайбек Сариев

Родился 31 января 1974 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Турсунали Рустамов

Родился 31 января 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

Установлены дипотношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой

Дипломатические отношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой установлены 31 января 1992 года.

Посольство Кореи в Бишкеке начало свою работу в 2008-м, и в том же году создано посольство КР в Сеуле. Кроме того, в 2007 году начал свою работу центр по трудоустройству кыргызских граждан в Республике Корея, а в 2015-м стала действовать KOICA.

Международный день ювелира

Фото из интернета

В 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира.

Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Профессия ювелира — одна из самых древних. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

День рождения водки

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах.

Однако имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в XI–XII веках. Кстати, крепость водки никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов.

Люди, которые меняли мир

Родился разведчик Эркебек Абдулаев

Родился 31 января 1952 года в селе Бейшеке Таласской области. Советский военный, работник спецслужб, входил в группу специального назначения «Вымпел».

С 1980 по 1982 год служил в территориальных органах КГБ Киргизской ССР. С 1982 по 1990-й работал в составе группы специального назначения «Вымпел». Ученик легендарного советского разведчика Ильи Старинова.

Эркебек Абдулаев — участник боевых действий в Афганистане и спецопераций в Закавказье (Баку, Тбилиси, Карабах). После путча 1991 года добровольно подал в отставку в звании подполковника. Преподавал в Академии Службы внешней разведки РФ.

Был личным референтом президента Академии геополитических проблем РФ генерал-полковника Леонида Ивашова. Работал в НИИ спецтехники МВД РФ.

Был спецкором, военным консультантом и главным редактором специализированных московских журналов «Профи», «Солдат удачи». В качестве военкора посещал горячие точки: Чечню, Баткен, Афганистан.

Автор нескольких книг и документальных фильмов.

Одна из его книг — «Позывной «Кобра» (о некогда самом засекреченном спецподразделении КГБ «Вымпел») стала настоящим бестселлером в профессиональных кругах и неоднократно переиздавалась.

Умер 16 июня 2011 года.