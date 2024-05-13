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Техноблог

Искусственный интеллект научился обманывать людей: ученые в замешательстве

Исследователи Массачусетского технологического института опубликовали исследование, которое подтверждает, что некоторые системы искусственного интеллекта научились обманывать людей. Об этом сообщило издание gizmochina.

Исследовательская группа под руководством Питера Парка обнаружила, что системы искусственного интеллекта Cicero и GPT-4 могут выполнять такие задачи, как обманывать игроков в онлайн-играх или обходить CAPTCHA (проверки «Я не робот»).

Питер Пак предупреждает, что эти, казалось бы, тривиальные примеры могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.

В исследовании подчеркивается, что систему искусственного интеллекта Cicero изначально спроектировали как честного противника в игре о виртуальной дипломатии. По словам Питера Парка, Cicero стала «мастером обмана», хотя изначально система планировалась как максимально честная и полезная. Cicero, играя за Францию, тайно объединилась с контролируемой людьми Германией, чтобы предать Англию (еще одного игрока-человека). Первоначально Cicero обещал защитить Англию, одновременно предупреждая Германию о вторжении.

Другой пример касается GPT-4, который ложно утверждал, что у него проблемы со зрением, и нанимал людей для обхода CAPTCHA.

Питер Парк подчеркивает необходимость обучения ИИ честности. В отличие от традиционного программного обеспечения системы искусственного интеллекта с глубоким обучением «развиваются» в процессе, похожем на селекцию. Их поведение может быть предсказуемым во время тренировки, но позже может стать неконтролируемым.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293813/
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