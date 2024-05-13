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Общество

На очистных сооружениях Бишкека меняют старые решетки

На очистных сооружениях приступили к работам по замене старых и изношенных решеток в цехе механической очистки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете назвали это «значительным событием», поскольку с момента начала эксплуатации цеха, а это 1996 год, решетки меняются впервые.

«Замена является важным этапом в обновлении оборудования и повышении эффективности работы очистных сооружений. Кроме того, планируется провести чистку подводящего канала от ила и песка цеха механической очистки», — сказали в пресс-службе и и добавили, что эти меры направлены на обеспечение более эффективного функционирования системы очистки сточных вод.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293862/
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