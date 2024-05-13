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Общество

Благотворительная дипломатическая ярмарка пройдет завтра в Бишкеке

14 мая с 10.00 до 18.00 на аллее перед памятником Курманджан датке состоится традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в МИД.

Будут представлены уникальные изделия и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки, которые можно будет приобрести в ходе ярмарки.

Вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.

Ярмарку организует Министерство иностранных дел совместно с мэрией Бишкека при участии иностранных дипломатических представительств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293831/
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