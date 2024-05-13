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Общество

Центр стандартизации получил современную установку для поверки электросчетчиков

Центр стандартизации и метрологии получил современную установку для поверки счетчиков электрической энергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что установка предназначена для автоматизированной поверки одно-, двух- и трехфазных счетчиков электрической энергии, в том числе оснащенных шунтовыми измерительными цепями, а также электросчетчиков, применяемых в системах коммерческого учета (Автоматизированной информационной системы контроля и учета энергоресурсов), — «умных» счетчиков.

«Установка позволяет одновременно поверять 16 однофазных или трехфазных электросчетчиков в автоматическом режиме, что, в свою очередь, способствует увеличению производительности лаборатории электрических и радиотехнических измерений», — сказали в ведомстве.

Управление процессом поверки производится при помощи специального программного обеспечения, которое дает возможность настройки сценария поверки в соответствии с методикой для каждого типа счетчика, технических и метрологических характеристик.

В Минэнерго добавили, что проводимая модернизация направлена на обеспечение населения страны и организаций, независимо от формы собственности, качественными метрологическими услугами, соответствующими современным требованиям и стандартам.

Современная установка для поверки счетчиков электрической энергии (тип СУ 203) производства АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (Россия) получена центром в рамках запланированной модернизации поверочных лабораторий при поддержке Фонда социального партнерства по развитию регионов при Министерстве экономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293857/
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