Новый вирус в Китае. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

«Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом», — говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

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До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная». Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях допущена ошибка, а теперь ее исправили.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV ― гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.