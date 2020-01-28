Новый вирус в Китае. Онлайн-карту для отслеживания ситуации разработали ученые

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в американском Балтиморе разработал онлайн-карту распространения коронавируса. Об этом пишет «Афиша Daily».

В режиме реального времени можно следить за статистикой случаев заражения со смертельным исходом, количеством заразившихся и выздоровевших пациентов.

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Судя по карте, сейчас подтверждено 2 тысячи 794 случая заражения коронавирусом. Большинство пациентов ― 2 тысячи 737 ― находятся в материковом Китае. По восемь случаев заболевания выявлено в Гонконге и Таиланде, шесть в Макао и пять в США. Всего носители вируса находятся в 15 странах и регионах. Зарегистрировано 80 смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом, и 54 случая выздоровления.

Онлайн-карта использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в Китае, США и Европе.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV был обнаружен в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV ― гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.