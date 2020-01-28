Нападение на врача в Жаны-Жере. Начато досудебное производство

По факту конфликта медиков в селе Жаны-Жер проводится досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, 25 января в отдел внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение о том, что в территориальной больнице произошла ссора между врачами. В результате один из медиков нанес телесные повреждения коллеге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 65 «Побои» Кодекса о проступках. В рамках досудебного производства опрошены сотрудники больницы. Для выяснения обстоятельств дела проводятся необходимые следственные мероприятия и назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, бывший глава Центра общей врачебной практики в селе Жаны-Жер напал на семейного врача.