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Общество

Памирские кыргызы в Алайском районе получили новые книги и учебники

Памирским кыргызам Алайского района вручили книги и учебники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, типографии «Аркус» и «Кутаалам» выделили школе имени Харыбека Алымсеитова в селе Сары-Могол по 50 «Алиппе» (Азбука) и «Мекен таануу» (Родиноведение), 40 учебников по математике,  10 — «Сказки», еще 10 комплектов по восемь экземпляров на русском и кыргызском языках и 120 книг художественной литературы, состоящих из 30 наименований. 

«В этой школе обучаются 36 этнических кыргызов. Все книги передали в отдел образования Алайского района», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что в конце декабря 2019 года с Памира в Кыргызстан прибыли 10 семей этнических кыргызов, в общей сложности 50 человек, их разместили в селе Сары-Могол Алайского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141566/
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