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Общество

Мечта сбылась. Памирский кыргыз спустя четыре года получил паспорт

Этнический кыргыз с Памира Турганбай Памири спустя четыре года получил гражданство Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

28 апреля он подал документы на оформление и изготовление ID-карты образца 2017 года. На следующий день в срочном порядке получил документ, удостоверяющий личность гражданина КР.

Турганбай Памири поблагодарил руководство страны и народ за принятие в гражданство.

«Я четыре года мечтал об этом и стал гражданином Кыргызстана, получив паспорт. Для вас, может быть, это легко, но для нас, памирских кыргызов, это несбыточная мечта. Благодаря инициативе президента все памирские кыргызы документированы. Паспорт откроет для меня в будущем огромные возможности в реализации задуманных планов», — сказал молодой человек.

Напомним, что по указу главы государства 106 этнических кыргызов приняты в гражданство страны. Все эти люди получили статус гражданина КР в упрощенном порядке согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192254/
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