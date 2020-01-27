В Бишкеке 27 января облачно, вечером возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 45 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

0.00-5.00 — жилмассивы «Келечек» (западная сторона), «Мурас Ордо»;

9.00-17.00 — улица Кольбаева, 4, 6, 8, 12/1, 14а, 16, 18а, жилмассив «Учкун-2», отрезки проспекта Чуй, улиц Ганди, Акиева, Тыныстанова, Медерова;

9.30-11.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева);

11.00-13.00 — село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.30-17.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы, Манаса, Тоголока Молдо, Боконбаева, Керимбекова, Саадаева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Айни, 3-я линия, 2-я линия, Жунусалиева, переулка Сибирского;

10.00-18.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;

13.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской.

У кого намечается той

Данияр Бабакулов

Родился 27 января 1986 года в Оше. Боец смешанных единоборств.

Памятные даты

Международный день памяти жертв Холокоста

Это первый Всемирный день памяти жертв Холокоста, который утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года.

За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Заседание в 1945-м году открыл генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Александр Железнов

Родился 27 января 1939 года в городе Фрунзе.

С 1983 по 1992 год он работал министром торговли Киргизской ССР.

Более пяти лет возглавлял Фонд материальных государственных резервов при правительстве Кыргызской Республики.

Был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Удостоен высокого звания «Заслуженный экономист КР», почетный гражданин Бишкека.

Умер в 2009 году.

Умер профессор Арстанбек Алтымышев

Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев

Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Специалист в области фармакологии группы алкалоидов.

Создал ряд лекарственных препаратов на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление лекарственного препарата ликорин.

Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ.

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под его руководством защищены 20 кандидатских диссертаций.

Умер 27 января 2011 года.