Цифра дня. 2 тысячи 871 жалоба поступила от участников конкурсов по госзакупкам

В независимую межведомственную комиссию поступает большое количество жалоб по результатам тендеров по госзакупкам. Депутат Гульшат Асылбаева привела данные.

По ее словам, в 2019 году направлено 2 тысячи 871 жалоба от участников конкурса.

Многие жалобы были признаны обоснованными, но зачастую закупающие организации не меняют свои решения, зная, что согласно действующему законодательству не понесут никакой ответственности, максимум могут заплатить незначительный штраф. В связи с этим нардеп предлагает усилить Закон КР «О государственных закупках» в части ответственности конкурсных комиссий.

По ее мнению, изменения в закон также позволят более требовательно проводить отбор и подачу жалобы при проведении государственных закупок.