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Общество

Посети музей не выходя из дома. В Бишкеке презентовали онлайн-галерею

Кыргызский национальный музей ИЗО имени Гапара Айтиева презентовал свой сайт — artmuseum.kg. Теперь любители искусства смогут познакомиться с богатой коллекцией не выходя из дома, а также узнавать о значимых событиях и новостях.

Сайт уникален тем, что впервые в Кыргызстане представлена онлайн — художественная галерея, где опубликованы фотографии более четырех тысяч картин и около одной тысячи скульптур из фонда музея ИЗО.

По словам директора Айгуль Мамбетказиевой, новый вебсайт многофункционален, он включает разделы, отображающие деятельность музея в различных направлениях: выставки, мастер-классы, лекции, круглые столы и презентации.

«Цель проекта — создание условий для доступа к национальному культурному достоянию, собранного в фондах и коллекциях Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева посредством цифровых технологий. Он будет способствовать популяризации изобразительного искусства Кыргызстана, привлечет внимание общественности и туристического мира к культуре страны», — отметила Айгуль Мамбетказиева.

Она добавила, что проект оцифровки и создание онлайн — художественной галереи инициирован ОО «Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству» и запущен при поддержке «Сорос-Кыргызстан».

Директор фонда Шамиль Ибрагимов считает, что роль международных организаций заключается не в том, чтобы закрывать дыры, которые существуют в тех или иных сферах. «Их роль заключается в создании прецедентов и новых проектов, которые потом государство должно подхватывать и реализовывать дальше. Все оцифрованные картины очень качественны. Средний вес одной картины составляет от 5 до 10 мегабайт. Для людей, которые хотят посмотреть не просто как картина выглядит, а рассмотреть нюансы руки мастера, как мазок лег, как переход одного цвета на другой осуществляется, представляется такая уникальная возможность», — сказал Шамиль Ибрагимов.

Создатели онлайн-галереи отметили, что сайт находится на стадии разработки, и выразили надежду что, проект найдет продолжение и все 18 тысяч работ фонда музея в будущем будут оцифрованы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141425/
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