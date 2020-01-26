00:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 января снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 43 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приготовил несколько выставок;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Дракон»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — спектакль «Восемь» и сказку «Иван да Марья»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Бахчисарайский фонтан»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит спектакли «Егорка-фантазер» и «Токой сааты»;
  • пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Сагынбек Абдылдаев

Родился 26 января 1969 года во Фрунзе. Заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Талант Джанагулов

Родился 26 января 1989 года. Дзюдоист, участник Олимпиады-2008.

Памятные даты

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и Японией

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 26 января 1992 года.

Посольство Японии в Кыргызстане открыто в январе 2003-го. Работу по сотрудничеству между государствами с 1996 года проводило посольство Японии в Казахстане, а до этого — посольство Японии в Москве.

Авария на ТЭЦ Бишкека

24.kg
Фото 24.kg. ТЭЦ Бишкека, 29 января 2018 года

26 января 2018 года на теплоцентрали произошла авария. Пять дней, когда столбик термометра опускался до минус 27-30 градусов, отопление в дома подавали по минимуму, чтобы не разморозить всю систему.

По аварии и модернизации возбудили уголовные дела.

Международный день таможенника

26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994-м получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (ВТАО). На ней были представлены главы своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день выбрали в качестве ежегодного праздника.

Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, которые управляют более чем 98 процентами всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Отметим, что в Кыргызстане свой профессиональный праздник таможенники отмечают ежегодно 31 декабря.

Международный день без интернета

Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х. Инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

Люди, которые меняли мир

Умерла скульптор Ольга Мануйлова

Open.kg
Фото Open.kg. Ольга Мануйлова

Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.

Ольга Мануйлова за 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.

Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.

В Кыргызстан Ольга Мануйлова попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в стране навсегда.

Умерла в 1984 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141408/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Измена на&nbsp;стадионе. Эквадорец прославился на&nbsp;весь мир поцелуем с&nbsp;любовницей Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
26 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 января, суббота
21:33
Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: снег
20:37
В Кыргызстане создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
19:00
Цифра дня. 2 тысячи 871 жалоба поступила от участников конкурсов по госзакупкам