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Общество

Гослесхоз подозревают в лоббировании компаний по отстрелу редких животных

Госорганы лоббируют интересы компаний, которые занимаются отстрелом животных, занесенных в Красную книгу. Об этом на круглом столе, посвященном вопросу защиты редких видов, заявила депутат ЖК Аида Исмаилова.

Она отметила, что недавно в соцсетях была информация о фирмах, аффилированных с руководством Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, которые получали квоты на отстрел.

«У меня возникает вопрос: ведут ли работу правоохранительные органы по таким материалам, которые попадают в соцсети? Здесь все ОсОО перечислены, даже за квотирование делят деньги. Получается, что госорган, который должен защищать животных и окружающую среду, уличается в плохих делах», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141208/
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